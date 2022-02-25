مسؤول إيراني: سنستمر في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى مع رفع العقوبات

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي اليوم الجمعة، إنه حتى مع رفع العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق في فيينا سوف نستمر في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن إسلامي، قوله إن ”عمليات التخصيب الحالية تستمر بحد أقصى 60%، وهو ما دفع الدول الغربية في الدخول بمفاوضات مع إيران في فيينا“، مضيفاً ”حتى مع رفع العقوبات سيستمر التخصيب بنسبة 20% و5%“.

ولفت محمد إسلامي إلى أن ”إيران متهمة بمحاولة صنع قنبلة ذرية، ونحن أعضاء في وكالة الطاقة الذرية الدولية منذ 47 عامًا، ووقعنا على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“.

وتابع: ”نحن خاضعون للقانون وخضعنا لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ليس فقط لم تتم حماية إيران، إنما قد تمت عرقلة ذلك كل يوم“.

وأكد المسؤول الإيراني أنه ”فيما يتعلق بموضوع الطاقة النووية، ينبغي القول إن الوصول إلى التكنولوجيا النووية أمر طبيعي لبلدنا“.

ومنذ أبريل/نيسان العام الماضي، بدأت إيران برفع نسبة تخصيب اليوارنيوم إلى 60% وذلك عقب هجوم استهداف منشأة نطنز التي تعد من أهم المواقع النووية في وسط إيران.

واتهمت إيران في حينها إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بأجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة نطنز.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدمت إسرائيل تقريرا إلى الولايات المتحدة، أكدت فيه أن إيران، رغم مجيئها إلى طاولة المفاوضات، تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

وبموجب اتفاق فيينا النووي، المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، وافقت طهران على الحفاظ على قدرتها على التخصيب في منشأة نطنز بحد أقصى 5060 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 خلال فترة 10 سنوات، ولكن في العامين الماضيين، بدأت إيران في الانحراف عن بنود الاتفاق.

وحسب الاتفاق النووي، لا يحق لإيران استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، ويُسمح لإيران أيضًا بتخزين 202 كيلوغرام فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5%.

وتتفاوض إيران مباشرة مع القوى العالمية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، لكنها تتجنب الحوار العام المباشر مع الولايات المتحدة بناء على طلب المرشد علي خامنئي.

وتقول وفود في محادثات فيينا النووية إن هذا الأسبوع هو الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي، الذي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي في مواجهة العقوبات الأمريكية.