وزير لبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر ومخاوف من تأثير أزمة أوكرانيا

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز اليوم الجمعة إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف سلام أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

وقال الوزير ”لا نريد خلق حالة من الذعر .. لدينا مؤشرات إيجابية“.

ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن شهر واحد.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان اللتين كانتا يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية بأعلى مستوى تداول، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012 بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية، حسب ”رويترز“.

وزادت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7% إلى نحو 9.34 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ يوليو/تموز 2021.

وارتفعت الذرة 5.1% إلى 7.16 دولار للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو/حزيران الماضي.

وزادت عقود فول الصويا لشهر مايو/أيار 4.2% إلى 17.41 دولار للبوشل مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 عند 17.56 دولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن روسيا تريد للشعب الأوكراني أن يكون مستقلا ويملك حق تقرير مصيره بحرية.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكذب بالقول إنه مستعد لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.