اتحاد الشغل المغربي يحذر حكومة أخنوش من "انهيار التماسك الاجتماعي"

حذر ”الاتحاد المغربي للشغل“ وهو أكبر تنظيم نقابي بالمغرب، مساء الخميس، حكومة عزيز أخنوش، من ”انهيار السلم والتماسك الاجتماعي“ في البلاد بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها النقابة العمالية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والتي تضمنت مقترحات ”الاتحاد المغربي للشغل“ الخاصة بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة.

وشهدت مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية للتنديد بغلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.

وانتقد اتحاد الشغل في مذكرته تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب، مشيرا إلى أنها ”دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة“.

وقال إنه ”لا معنى لحوار اجتماعي يبتغي ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال“، بحسب تعبيره.

وشدد على أن ”الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للعمال“.

ولفت الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه ”وضع في مذكرته مجموعة من المقترحات من بينها، إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف، يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب“.

ودعت المذكرة إلى ”الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والقطاع العمومي والشبه العمومي والزيادة في معاشات التقاعد من أجل عيش لائق للمتقاعد“.

وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس، أولى اجتماعاته مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الحوار الاجتماعي، في محاولة للتوافق على عدد من القضايا والملفات العالقة.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية (سميد، دقيق، زيت المائدة، القطاني، زيت الزيتون، وغيرها) بشكل ملحوظ في المغرب، بالإضافة إلى المحروقات، وعلف المواشي.

وأثارت موجة ارتفاع الأسعار في البلاد، حملة انتقادات شعبية غير مسبوقة ضد حكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالرحيل.

ويتزامن هذا الارتفاع مع شح الأمطار خلال الموسم الزراعي الجاري، وسط قلق حكومي من أن تنعكس هذه التغيرات المناخية على نسبة النمو.

وحيال ذلك، قلل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس، من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشدداً على أن حكومته ملتزمة بدعم المغاربة.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد أرجعت ارتفاع الأسعار بالمغرب، إلى ”أسباب خارجية“.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قبل أيام، أن ”الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب، مرتبطة بالظرف الدولي الحالي“.

وبين أن ”ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى أساسا إلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية“.