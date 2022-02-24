تعليق تداول الروبل بعد تراجعه في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا

هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم الخميس، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا، في خطوة دفعت بورصة موسكو إلى تعليق التداول.

وتراجع الروبل 3.6 % مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق من الفتح في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وانخفض 3.9 % إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

وفي حين علقت بورصة موسكو التداول، رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض بنك ألفا شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بنك سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 116 روبلا.

وبحلول الساعة2 054 بتوقيت جرينتش انخفض الروبل 10.5 في المعاملات بين البنوك إلى 89.71، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.

ويوم الاثنين الماضي، هبط الروبل الروسي أكثر من 3 % مقابل الدولار الأمريكي، في حين هوت الأسهم الروسية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مع تزايد مخاوف غربية بأن روسيا ربما تغزو أوكرانيا، بينما ناقشت موسكو مصير منطقتين انفصاليتين.

ومنذ بداية العام خسر المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو ”آر تي إس“ (المقوّم بالدولار) 17% من قيمته، في حين فقد الروبل حوالي 7% من قيمته مقابل الدولار و6% مقابل اليورو.

وفي نهاية العام الماضي كان سعر العملة الروسية يبلغ حوالي 75 روبلاً للدولار و85 روبلاً لليورو.

وتحدّث مركز ”رنيسانس كابيتال“ عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة 20 % في حال حصول تصعيد عسكري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.