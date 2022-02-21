رويترز: أمريكا تعتزم مقاطعة بنوك روسية حال غزو أوكرانيا

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات لروسيا تتضمن منع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى.

وتهدف الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات ”المراسلات“ المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأمريكية.

وبينما قالت السلطات الأمريكية إن القيود المصرفية ستكون جزءا من حزمة عقوبات محتملة، لم تُشر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية.

وقالت المصادر ذاتها إن الولايات المتحدة ستستخدم أيضا أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأمريكيين عموما معهم، مما يعني إخراجهم فعليا من النظام المصرفي الأمريكي وحظر تجارتهم مع الأمريكيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.

وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة، غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك في.تي.بي وسبير بنك وبنك جازبروم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، وهو موقف مفاجئ يأتي في وقت يتحدث الغربيون فيه عن تدخل روسي عسكري وشيك.

وأعلن الإليزيه ليل الأحد الاثنين أن بوتين وبايدن ”وافقا على مبدأ“ أن يلتقيا في قمة اقترحها ماكرون ولكن ”لن يكون ممكنا عقدها إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا“.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل ”جميع الأطراف المعنيين“ وستبحث في مسائل ”الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا“.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن ”الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو“.

وأضافت ”الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين … إنْ لم يحدث غزو“.

وتابعت ”نحن مستعدون أيضا لفرض عواقب سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك. وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا“.

وسيُعدّ مضمون القمة بين بوتين وبايدن وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما المرتقب الخميس، بحسب ما أعلن الإليزيه.