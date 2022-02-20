وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية توقع في المغرب اتفاقية تعاون "تاريخية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تبدأ وزيرة الاقتصاد الإسرائیلیة أورنا باربیفاي، اليوم الأحد، زيارة تستمر 4 أيام إلى المغرب تسعى من خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

ويوقّع البلدان، يوم غدٍ الإثنين اتفاقية ”تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري“، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، التي أكدت أن ”المغرب یحظى بأھمیة كبیرة بالنسبة لإسرائیل في المیادين: الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية“.

وتأتي الزيارة المقررة منذ فترة بعدما أعطى الجانبان دفعًا قويًا لعلاقاتهما، في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.

ويتيح هذا الاتفاق للمغرب، على وجه الخصوص، الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.

وهذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية يائير لابيد، في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وكان البلدان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية، أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

والعام الماضي، بلغت قيمة التبادلات التجارية بین البلدين ”نحو 131 ملیون دولار، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات، و100 ملیون دولار من الواردات“، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب قطاعات: النقل، والمطاط، والبلاستيك، والمنتجات الكيميائية، بينما تصدرّ المملكة إلى الدولة العبرية منتجات: النسیج، والزراعة، والنقل، وفق المصدر نفسه.

ومنذ تطبيع العلاقات تطرّق مسؤولون من البلدين إلى فرص التعاون في مجالات عدّة، منها: التكنولوجيا، والماء، والزراعة، والطاقة المتجددة.

ويرتقب أن تزور باربيفاي الرباط، والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة، كما ستزور شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي النسیج، والزراعة.

وفي سياق تعزيز العلاقات أيضًا، تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب، في 13 مارس/آذار المُقبل.

كما ينتظر أن يستأنف السياح الإسرائيليون زيارة المغرب إثر إعادة فتح مجاله الجوي، في الـ7 من شهر شباط/فبراير الجاري، بعدما أغلق لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا.

وكان المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، في 2020، برعاية أمريكية، وسبق أن أقام علاقات معها عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام، العام 1993، قبل أن يقطعها رسميًا إثر الانتفاضة الفلسطينية، العام 2000.