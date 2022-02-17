السعودية تبدأ تطبيق نظام "طموح" لمكافحة التستر التجاري

بدأت السعودية، اليوم الخميس، تطبيق نظام جديد لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.

والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.

وانتهت يوم الأربعاء، مهلة للمخالفين، تتيح لهم تسوية أوضاعهم دون عقوبات، ليبدأ تطبيق النظام الجديد الذي تقول وزارة التجارة المشرفة عليه إنه يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام المستمرة منذ إقراره عام 2020، وأكد أنه لن يتم تمديد فترة التصحيح مجددا.

ووحدت السعودية جهودها في مكافحة التستر التجاري في الأعوام القليلة الماضية، تحت ”البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري“ الذي تشترك بضع جهات حكومية مع وزارة التجارة في تطبيقه، وبينها وزارات الداخلية.

ويقر النظام الجديد آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر ”الأدلة الإلكترونية“ إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة.

ودأبت السعودية خلال السنوات الماضية على التشهير بمن يتورطون في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن المخالفين، لكن كل تلك الإجراءات لم توقف تلك الظاهرة بشكل كبير.

ويقول خبراء اقتصاديون سعوديون إن تفشي ظاهرة التستر في المجتمع السعودي تعود إلى تخلي السعوديين عن العمل في المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول، إضافة إلى الأنظمة الحكومية ومنح العاملين في القطاعات الحكومية فرصة فتح سجلات تجارية عدة واستقدام عمالة رغبة في زيادة الدخل، وضعف المتابعة من قبل الجهات الرقابية، وعدم تنظيم الاستقدام، وانتشار تجارة التأشيرات، فيما يبلغ عدد الوافدين الأجانب في البلاد نحو 13 مليونا.

وشهد العام 2019، الكشف عن تفاصيل جريمة تستر تجاري تورط فيها مواطن سعودي، وثلاثة وافدين، وقد تكون الكبرى في قضايا التستر التجاري في تاريخ المملكة بعد أن وصلت المبالغ المحوَّلة لخارج البلاد إلى خمسة مليارات ريال (نحو 1.3 مليار دولار).