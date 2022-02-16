أردوغان: تركيا ستدعم فواتير الغاز وتوسع الدعم للكهرباء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستقدم دعمًا نقديًا لأربعة ملايين أسرة لسداد فواتير الغاز الطبيعي مرتين سنويًا، بجانب توسيع نطاق الدعم لتكاليف الكهرباء.

وفي سياق حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أضاف أردوغان أن تركيا ستخفض بعض الضرائب على استثمارات الطاقة المتجددة.

ورفعت تركيا أسعار الطاقة، في بداية العام، بما في ذلك زيادة قدرها 50% في أسعار الكهرباء للأسر ذات الاستهلاك المنخفض.

وأثَّر ارتفاع أسعار الطاقة على شعبية أردوغان في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في موعد أقصاه، يونيو /حزيران 2023.