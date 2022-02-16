رويترز: سي.في.سي وبروكفيلد ضمن المنافسين على "امتياز" ستاربكس في الشرق الأوسط

أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعتي ”سي.في.سي كابيتال بارتنرز“ و“بروكفيلد“ وصندوقين تابعين لحكومة أبوظبي قدمت عطاءات لشراء حصة في امتياز ”ستاربكس“ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، المملوك لمجموعة الشايع.

وقال المصدران إن مجموعة الشايع، التي مقرها الكويت، وصاحبة الامتياز التجاري الرائد في المنطقة، تعمل مع ”جيه.بي مورجان“ لبيع حصة أقلية كبيرة في الامتياز.

ورفضت ”بروكفيلد“ و“سي.في.سي“ التعليق. ولم ترد مجموعة الشايع بعد على طلب من ”رويترز“ للتعليق، في حين رفض ”جيه.بي مورجان“ التعليق.

وذكر المصدران أن صندوقي مبادلة، وأبوظبي التنموية القابضة التابعين لحكومة أبوظبي، ضمن المشاركين في جولة العطاءات الأولى.

ويفيد موقع الشايع الإلكتروني بأن امتياز ستاربكس المدعوم من الشركة في المنطقة لديه عدة مئات من المتاجر في 14 دولة في الشرق الأوسط، وروسيا، ودول بآسيا الوسطى.

ونقلت بلومبرغ، التي نشرت الخبر في وقت سابق، عن مصادر قولها إن قيمة الامتياز قد تتراوح إجمالًا بين 11 و15 مليار دولار، مع عرض حصة 30 % منه للبيع.

كما ذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن مقدمي العطاءات الأوائل، وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

وتقول مجموعة الشايع المملوكة للقطاع الخاص إنها أقدم شركة في الكويت، إذ سُجلت لأول مرة، العام 1890. وقد أقامت في البداية روابط تجارية بين الكويت، والسعودية، والهند.

كما أنها تدير أنشطة امتيازات لـ: إتش آند إم، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل، وأوتفيترز، وفيكتورياز سيكريت، ضمن أنشطة أخرى.