قناة عبرية: "فوضى" الموانئ الإسرائيلية وراء موجة الغلاء

اعتبرت قناة ”أخبار 12“ الإسرائيلية، أن تفاقم موجة الغلاء التي تضرب البلاد في الوقت الراهن، سببها الأساسي أزمة التفريغ في الموانئ الإسرائيلية.

وذكرت القناة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن أحد الأسباب الرئيسية لتلك الموجة ”يكمن في حالة الزحام الشديد وتكدس الموانئ البحرية الإسرائيلية بالسفن المحملة بالبضائع والسلع الأساسية“. مشيرة إلى أن ”كل سفينة تحمل على متنها سلعا أساسية تحتاج إليها السوق الإسرائيلية، تستغرق أسابيع طويلة كي يمكنها تفريغ شحنتها في النهاية“.

وشغلت موجة الغلاء الحاد الشارع ووسائل الإعلام في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

سفن تنتظر

وذكر التقرير، أن فهم أسباب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الوحدات السكنية، يبدأ من التدقيق فيما يحدث في مينائي حيفا وأسدود. كاشفا أن أكثر من 60 سفينة ترسو حاليا قبالة ميناء حيفا، لأن أعداد العاملين في الميناء غير كافية لتنفيذ مهام التفريغ.

ولفت إلى أن الميناء الذي تديره مجموعة صينية، يعاني أزمة كبيرة، ناقلا عن تشين تاو، نائب مدير عام وحدة التشغيل في الميناء قوله: ”نحن هنا منذ عامين أو أكثر، وفي كل يوم نرى المزيد من السفن ترسو في البحر، الشهر الماضي شهد الظاهرة نفسها، ولم يتغير شيء هذا الشهر أيضا“.

وأوضحت القناة، أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 شوهدت 20 سفينة تنتظر خارج الميناء، وفي كانون الثاني/يناير 2022، ارتفع العدد إلى 54 سفينة، وخلال الأسبوع الماضي فقط، وصلت إلى 67 سفينة تنتظر قبالة حيفا.

وتابعت أن العالم يشهد أزمة مماثلة نسبيا، لكن المشكلة هي أن الميناء الواقع في خليج حيفا يضم أرصفة خالية يمكن استغلالها في تفريغ الحمولات، لكن شيئا لا يحدث.

وأشار تقرير القناة العبرية، إلى أن شهر تموز/يوليو 2021 شهد توجه إدارة الميناء إلى وزارتي المواصلات والمالية برسالة مفادها أنه تم استكمال بناء الرصيفين رقم (7) و(8) بالفعل، ويمكن تأهيلهما من أجل تفريغ حمولات السفن، لكن أحدا لم يستجب.

مشكلة تتفاقم

وأشارت القناة إلى أن الشهر الماضي شهد زيادات حادة في الأسعار، وأن كل المؤشرات كانت ترجح حدوث ذلك بالفعل.

ومضت قائلة: ”تكمن مشكلة السفن التي تتأرج بفعل أمواج البحر في أشخاص يقفون على اليابسة، لقد زادت أسعار الوقود، والنقل البحري أيضا، وفي كل يوم تتأخر فيه بضائع أساسية عن نزول الأسواق بسبب مشكلة الزحام في الموانئ سيتفاقم الأمر“.

وحذرت من أن المستوردين الذين يواجهون هذا المأزق سيضطرون إلى رفع الأسعار على حساب المستهلك.

وحذرت من أن ”أسعار الشقق سترتفع أكثر بسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح“، ناقلة عن أحد المسؤولين في قطاع خدمات السفن في ميناء حيفا: ”نحن أمام كارثة للدولة بأسرها“.

ويقول معد التقرير، إن وزارة المالية احتسبت كلفة التكدس في الموانئ وقدرت إنها تبلغ سنويا 9 مليارات شيكل، مضيفا نقلا عن رون تومير، رئيس اتحاد أرباب الصناعات ”إن من يتحمل هذا الفارق هو المستهلك الإسرائيلي“.

ووصف تومير الخسائر التي تنعكس في النهاية على المستهلك جراء ظاهرة الزحام الشديد بقوله: ”إن الحديث يجري عن ثمن مجنون“.

وتوجهت القناة إلى وزارة المواصلات الإسرائيلية للحصول على تعقيب، وقالت إن الرد الذي وصلها ينص على أن ”تشغيل الأرصفة في ميناءي حيفا وأسدود مرتبط بخطوة طرح مناقصات تنافسية، لذا لا تعد حلا عاجلا للأزمة الحالية“.

وذكرت الوزارة أن ”سبب التأخير ينبع من النقص الحاد في الأيدي العاملة المخصصة لتفريغ الشحنات، وأن الوزارة أصدرت توجيهات بتعزيز الموانئ بعشرات العاملين الإضافيين“.

تدارك الموقف

وفي مطلع شباط/فبراير الجاري، حذر ايلي أفيدار، الوزير بلا حقيبة، من حزب ”إسرائيل بيتنا“، من احتمال سقوط حكومة نفتالي بينيت، في ظل الفشل في التعاطي مع ملف الغلاء.

وقدر أن ارتفاع الأسعار ”نجم بشكل مباشر عن سياسات الحكومة“.

ووعد نفتالي بينيت بدوره بأن ”خلال الأيام القادمة سنقدم للمواطنين سلسلة من الخطوات التي تستهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار في إسرائيل“.

وأوضح أن ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية ترك تأثيرا فوريا على باقي السلع، وأنه اتخذ بعض الخطوات من أجل وقف هذه الزيادات، عبر التواصل مع شبكات التسويق والمستوردين“.

وذهب بينيت إلى أن ارتفاع الأسعار حول العالم ضرب إسرائيل أيضا، لكن بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بدول أخرى، لكنه مع ذلك أقر بأن المواطنين يستشعرون هذه الزيادات بشكل ملحوظ ”لأن الأسعار كانت في الأساس مرتفعة حتى قبل الزيادات“.