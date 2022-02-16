رد بول يبرم عقد رعاية مع بايبيت لتداول العملات المشفرة

قال فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان اليوم الأربعاء، إنه أبرم عقد رعاية مع منصة بايبيت لتداول العملات المشفرة.

ولم يتطرق بيان رد بول إلى القيمة المالية للصفقة لكن مصدرًا قريبًا ومطّلعًا، قال إن قيمتها تبلغ 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتصبح بايبيت بمقتضاها ”الشريك الأول للفريق“.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد أيام من إعلان رد بول عن عقد رعاية مماثل مع عملاق البرمجيات أوراكل، قدرت مصادر قيمته بنحو 300 مليون دولار عبر خمسة أعوام.

وتوفر هاتان الصفقتان ما يصل إلى 110 ملايين دولار سنويًّا للفريق، بينما حددت القواعد سقف الانفاق عند 140 مليون دولار سنويًّا لكل فريق خلال الموسم الحالي 2022.