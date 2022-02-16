اقتصاد

رد بول يبرم عقد رعاية مع بايبيت لتداول العملات المشفرة
تاريخ النشر: 16 فبراير 2022 12:40 GMT
تاريخ التحديث: 16 فبراير 2022 12:50 GMT

رد بول يبرم عقد رعاية مع بايبيت لتداول العملات المشفرة

قال فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان اليوم الأربعاء، إنه أبرم عقد رعاية مع منصة بايبيت لتداول العملات المشفرة. ولم يتطرق

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المصدر: رويترز

قال فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان اليوم الأربعاء، إنه أبرم عقد رعاية مع منصة بايبيت لتداول العملات المشفرة.

ولم يتطرق بيان رد بول إلى القيمة المالية للصفقة لكن مصدرًا قريبًا ومطّلعًا، قال إن قيمتها تبلغ 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتصبح بايبيت بمقتضاها ”الشريك الأول للفريق“.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد أيام من إعلان رد بول عن عقد رعاية مماثل مع عملاق البرمجيات أوراكل، قدرت مصادر قيمته بنحو 300 مليون دولار عبر خمسة أعوام.

وتوفر هاتان الصفقتان ما يصل إلى 110 ملايين دولار سنويًّا للفريق، بينما حددت القواعد سقف الانفاق عند 140 مليون دولار سنويًّا لكل فريق خلال الموسم الحالي 2022.

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