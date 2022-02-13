آمال اقتصادية تركية على زيارة أردوغان للإمارات

أبرز تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الأحد، الآمال الاقتصادية التي ينتظرها الأتراك من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات المقرر أن تبدأ غدا الاثنين.

وقالت الوكالة إن ”الأوساط الاقتصادية تتطلع إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات، وانعكاساتها على صعيد زيادة حجم التجارة الثنائية وفرص استثمارية واعدة“.

وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة، من المقرر أن يجري أردوغان خلالها محادثات ثنائية في أبو ظبي ودبي، ويفتتح ”اليوم الوطني التركي“ في معرض ”إكسبو دبي“، ويلتقي عددًا من رجال الأعمال.

كما سيتخلل الزيارة توقيع الجانبين مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، وذلك استكمالًا لمرحلة التعاون في مجال الاستثمارات، التي بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونقل تقرير الوكالة عن رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي، توفيق أوز، قوله: ”إن زيارة أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات سوف تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين“.

وقال أوز: ”مع التطورات الإيجابية في العلاقات السياسية، يمكننا أن نتوقع ازديادًا ملحوظًا في حجم التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لاسيما أن القدرات التصديرية غير المستغلة للقطاع الخاص التركي يمكن أن تصل إلى المستوى المحتمل من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة“.

كما أشار، بحسب الوكالة، إلى أن الإمارات توفر أيضًا إمكانية زيادة حجم الصادرات التركية إلى دول المنطقة.

وتابع: ”بالإضافة إلى الفرص القطاعية التي توفرها الإمارات، فإن دبي، ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، توفر أيضًا فرصًا جذابة لرجال الأعمال الأتراك لزيادة حجم صادراتهم إلى دول الخليج، خاصة الكويت والبحرين والسعودية وعُمان“.

وأضاف: ”.. تتمتع الإمارات بحق الوصول التجاري الحر إلى السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى“.

وكان أردوغان أعلن، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في شباط/ فبراير 2022.

وجاء ذلك الإعلان حينها بعد أيام قليلة من زيارة ولي عهد أبوظبي، لتركيا، في زيارة كانت الأولى من نوعها منذ 10 أعوام.

وقال أردوغان، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، في مقابلة مع محطة ”إن.تي.في“ التلفزيونية إن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة ”ستفتح صفحة جديدة“.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيا من رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.