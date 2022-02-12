مصر تخطط لإقامة مشروع لسك العملات المعدنية محليًا

تخطط مصر لإقامة مشروع لسك العملات المعدنية محليا، من خلال خطوط إنتاج أو مصانع في البلاد، بالاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال.

وبحث وزير المالية المصري محمد معيط مع ممثلي مصلحة سك العملة الملكية البريطانية، مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية في محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزير المصري، وفقا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية.

وأكد الوزير أيضا أهمية التوسع في استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتطلع إلى تعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال سك العملة الذي يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات؛ من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.

من جانبه، قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية المصري للشؤون الهندسية، إن الجانب البريطاني عرض عدة بدائل للتعاون التقني والفني خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العربية والأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

وكان حازم كشف في تصريحات سابقة أن الدولة تنتج ما يتراوح بين 300 و 400 مليون جنيه من العملة المعدنية في العام، لافتا إلى أن مصلحة سك العملة المصرية تقوم بإنتاج مليون أو مليون وربع قرص معدني في اليوم، وأن هناك خططا لزيادة تلك الكمية.