بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.. نقص التدفئة يلاحق الطبقة الوسطى في تركيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رغم تساقط الثلوج، وتدني الحرارة الى عشر درجات تحت الصفر في أنقرة، أطفأت دوندو إيسلر (61 عاما) أجهزة التدفئة لضبط فواتيرها مع ارتفاع كلفة المعيشة بسبب التضخم الذي بلغ رسميا 48,7% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصبحت أسعار الغاز والكهرباء باهظة جدا ولم تعد الطبقات الوسطى قادرة على تحمل كلفتها.

وقالت دوندو وهي ربة منزل تقيم مع زوجها المتقاعد وهو حارس ورشة سابق يتقاضى 2400 ليرة تركية شهريا (154 يورو)، ”وحدها غرفة الاستقبال والمطبخ تحظى بتدفئة بالحد الأدنى. نحاول أن نتدفأ عبر الأغطية“.

ومن بين الصعوبات الجمة التي يواجهانها، يشكل رفع أسعار الكهرباء في الأول من يناير/كانون الثاني بين 52% و127%، وفق تسعير تدريجي مرتبط بالاستهلاك، المشكلة الأصعب.

وبين الغاز والكهرباء، شهد الكثير من الأتراك فواتيرهم تتضاعف أو ترتفع بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها.

أصبحت تكلفة الطاقة موضوع حديث متكرر لا سيما في صفوف التجار الذين يواجهون أسعارا أعلى.

بعض الحانات باتت تضيف الآن رسم خدمة قدره 4 ليرات (25 سنتا من اليورو) على الزبائن الذين يجلسون في قاعات مدفأة.

الفطور ”منتج فاخر“

قبل ثمانية عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان بنتيجتها أن يبدأ ولاية ثالثة، أصبح التضخم مسألة سياسية.

وتتهم المعارضة وبعض الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني، الذي أقال الرئيس في الآونة الأخيرة مديره- بالتقليل من حجمه بأكثر من النصف حيث تقول مجموعة من الاقتصاديين الأتراك المستقلين إنه تجاوز 110% في يناير/كانون الثاني.

وقالت هاجر فوغو مؤسسة المنظمة غير الحكومية ”شبكة الفقر الكبير“ إن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار منذ 2002 يفقر كل شرائح المجتمع.

وأكدت أن ”الكثير من العائلات خفضت نفقات طعامها بشكل كبير، إذ أصبحت الأجانب والبيض أو الزيتون على مائدة الفطور التقليدية منتجات فاخرة“.

وباتت الطبقات الوسطى التي كانت تقاوم نسبيا الأزمات سابقا، تحت الضغط حتى موظفي المكاتب.

وأضافت فوغو: ”ارتفعت إيجاراتهم بمعدل الضعفين أو ثلاثة أضعاف، وعليهم أن يبحثوا عن مساكن أصغر أو في أحياء بعيدة“.

لا تضامن

والعواقب أصعب بالنسبة للأكثر فقرا الذين لم يعد بإمكانهم الاعتماد على التضامن بين الأصدقاء أو العائلة.

وقالت فوغو: ”نقدر بأن 160 ألفا من الأطفال والشباب غادروا المدرسة في 2021. أعرف شخصيا الكثير من العائلات التي تتلقى المساعدات من منظمتنا“.

وأضافت: ”يشعر البعض بأنهم مضطرون للمساهمة في نفقات الأسرة وترك المدرسة للعمل، ويتخلى آخرون عن الذهاب إلى المدرسة لأنهم لا يستطيعون دفع نفقات النقل أو غيرها من النفقات“.

ومع ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مثل حليب الأطفال (+55,6% حسب الأرقام الرسمية) ”تقدم العديد من الأمهات الحساء المجفف لأطفالهن“ بدلا من الحليب.

وذكر علي غولبينار وهو مختار منذ 13 عاما لمنطقة متواضعة في أنقرة أنه لاحظ آثار الأزمة على السكان.

وأضاف: ”أنظم منذ سنوات صناديق تعاضد للأكثر فقرا في الحي، لكننا نواجه منذ أشهر صعوبات، لأنها لم تعد لدى أحد إمكانات للمساهمة فيها“.

وحتى جمعيته التي تعرض على النساء ورش عمل مجانية في الخياطة والطبخ وصنع المجوهرات، تأثرت.

واوضح المختار أن ”فاتورتنا للكهرباء ارتفعت من 93 ليرة (6 يورو) في ديسمبر/كانون الأول إلى 348 ليرة (22,40 يورو) عن استهلاك مماثل“.

وأفاد بأن شركات الكهرباء قطعت التيار عن العديد من السكان الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم.

ويتزايد الغضب في صفوف السكان، من موغلا (غربا) الى دوغوبايزيت (شرقا)، وأدى تضاعف فواتير الطاقة ثلاث مرات إلى العديد من التجمعات في مختلف أنحاء البلاد، ومن المرتقب تنظيم تجمعين على الأقل في نهاية الأسبوع في إسطنبول.

وعلق أوندر ألجيديك وهو خبير طاقة ينتقد الشركات الخاصة لأنها تدفع بالأسعار إلى أعلى من كلفتها الحقيقية: ”نواجه شكلا جديدا من الفقر“.

وأضاف أن حركات الاحتجاج يرجح أن تتسع.

ويشعر الرئيس بالخطر، ووعد الناطق باسمه إبراهيم كالين الإثنين الماضي بإجراءات مقبلة قائلا: ”لن ندع التضخم يسحق مواطنينا“.