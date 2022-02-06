تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، اليوم الأحد، أن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن (Scrap Metals) من لبنان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية.

ولفت سلام إلى أن الاتفاق تم خلال اجتماعه في أنقرة مع وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير الداخلية سليمان صويلو رئيس اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-التركية، ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، في إطار زيارة الرئيس نجيب ميقاتي مطلع فبراير/ شباط الجاري إلى أنقرة على رأس وفد وزاري.

وقال: ”ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها من أجل رفع نسبة التبادل التجاري إلى مستويات أكبر مما تحقق حتى الآن، وأولينا أهمية لوضع اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ“.

وتابع: ”اتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في أقرب وقت“.

وأضاف: ”نتيجة هذه اللقاءات الثنائية نجحنا، في المرحلة الأولى، في رفع الحظر عن تصدير خردة المعادن إلى تركيا، مع الإشارة إلى أن الحظر حرم الاقتصاد اللبناني من ما يقارب 100 مليون دولار عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 بحسب أرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية“.

وقال سلام: ”قبل فرض الحظر عام 2018 كان لبنان يصدر إلى تركيا أكثر من 40 % من مجموع خردة المعادن المصدرة“.

وتابع: ”تواصل معي الوزير موش، وأعلمني أن القرار أصبح رسميا، ويمكن للبنان العودة فورا إلى تصدير خردة المعادن“.

وأكد أن ”هذه الخطوة الإيجابية من تركيا تدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة جدا، يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من أزمته الحادة، تمهيدا لاستكمال مسيرة التعافي والإصلاح نحو لبنان الجديد وجهة الاستثمار والازدهار والتألق“، على حد تعبيره.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلال لقائه مع ميقاتي، عن استعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية في لبنان بما فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأكد تصميم تركيا على زيادة مساعداتها للبنان خلال الفترة المقبلة، وتعاونها السياحي، وفي مجال التعليم، علاوة على زيادة المساهمة بقوات اليونيفيل.

واعتبر أردوغان، أن زيارة ميقاتي ”إشارة أساسية للأهمية التي يوليها لبنان لتركيا“.

وقال: ”نحن من جهتنا نريد تعزيز تضامننا مع الشعب اللبناني بأسره، وتناولنا في اجتماعنا العلاقات الثنائية وبشكل خاص تطوير التواصل، وتعزيز فرص التعاون، كما ناقشنا سبل المساهمة في دعم لبنان“.