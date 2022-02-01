السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار لدعم تقنيات المستقبل وريادة الأعمال

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استثمار أكثر من 6 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية.

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خلال مؤتمر #LEAP22، الإعلان عن استثمارات تزيد عن 6 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/DTueBeR0gD — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) February 1, 2022

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، خلال مؤتمر LEAP22، عن إطلاق المملكة استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل، في ظل السعي لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية ضارية.

عبر #ليب22 نربط الحاضر بالمستقبل

ونحدث قفزات نوعية رقمية في المملكة 🇸🇦

بمبادرات واستثمارات تقنية تجاوزت 6.4 مليار دولار #LEAP22 pic.twitter.com/kb0G7p4VDN — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 1, 2022

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن ذلك جعل ”المملكة المركز الإقليمي للتقنية والابتكار والاستثمار التقني، باستثمارات تجاوزت 6.4 مليار دولار“.

وانطلقت في الرياض اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 التقني الدولي تحت شعار ”عينٌ على المستقبل“، بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر LEAP، الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وبحسب الوكالة السعودية، ينتظر أن يتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثا دوليا ومحليا، مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعا أكثر ازدهارا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه، في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد عن 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

وبدأ مؤتمر ”LEAP“ أعماله بجلستين صباحيتين؛ ركزتا على موضوع تنمية المستقبل الرقمي المستدام، وموضوع الإنترنت للجميع.

وتمحورت الجلسة الأولى حول عنوان ”تخيل احتمالات المستقبل الرقمي المستدام“، أما الجلسة الثانية فقد ناقشت موضوع ”الإنترنت للجميع“.

وأطلقت دول الخليج الغنية مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات.

وأعلنت السعودية بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.