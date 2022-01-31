إسرائيل تضغط على الموردين والمستوردين لإلغاء زيادات الأسعار

حثت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، كبار الموردين والمستوردين على إلغاء زيادات الأسعار، التي أثارت غضب الرأي العام، في الوقت الذي ينتعش فيه الاقتصاد من أثر أزمة كوفيد-19، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وارتفعت أسعار الغذاء في إسرائيل، باستبعاد المنتجات الطازجة، 3.5% العام الماضي، لكن في الأسابيع الأخيرة رفع بعض الشركات أسعارها، مع زيادة تكلفة المواد الخام والنقل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الخارج.

ولم ترد أي إشارة على ما إذا كانت الشركات السبع التي تلقت خطابات من وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ستستجيب للطلب أم أن الحكومة ستتدخل في اقتصاد السوق الحرة الإسرائيلي.

وقال الوزيران، إنه إذا لم يتم إلغاء زيادات الأسعار ”لن نتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التنافسية والنزاهة في الاقتصاد“.

ومن ناحية أخرى، قالت هيئة حماية المنافسة الإسرائيلية اليوم، إنها تدرس ما إذا كانت زيادات الأسعار تتماشى مع بنود قوانين الغذاء.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة في إسرائيل أرسلتا رسائل تحذير، يوم الأحد، إلى رؤساء شركات المواد الغذائية الكبرى وتجار التجزئة في إسرائيل، لحثهم على التراجع عن قراراتهم برفع أسعار المنتجات الغذائية هذا العام.

وأشارت الوزارتان إلى ”الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات التي بلغت ملايين الدولارات أو المكافآت التي حصل عليها المسؤولون التنفيذيون في العام 2021″، وفقا لموقع ”تايمز أوف إسرائيل“.

وقالت الوزارتان إنهما تتوقعان أن ”يتحلى تجار الأغذية بالتجزئة بالمسؤولية، وأن يسحبوا إعلاناتهم عن ارتفاع الأسعار في بلد يُعتبر فيه غلاء المعيشة مرتفعا أصلا“.

وجاء في الرسائل: ”سنواصل مراقبة الأسعار للمستهلك الإسرائيلي، مع الإحساس المناسب بالمسؤولية الوطنية، وفي هذا السياق، لن نتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اقتصاد منصف وتنافسي“.

وتم إرسال الرسائل إلى سبعة تجار تجزئة للمواد الغذائية ومواد التنظيف في إسرائيل بما في ذلك مجموعة “شتراوس” و”أوسم” (المملوكة لشركة “نستله” السويسرية) و”سانو”.

وفي الرسالة الموجهة إلى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شتراوس، غيورا بردياع، قال الوزيران إن الشركة – وهي واحدة من أكبر تكتلات المواد الغذائية في إسرائيل مع منتجات الألبان والسلطات والوجبات الخفيفة – سجلت أرباحا قياسية في العام 2021 وهوامش ربح قوية في إسرائيل، مقارنة بالدول الأخرى التي تبيع منتجاتها.

وكتب الوزيران “دفعت الشركة عوائد في العام 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون شيكل (84 مليون دولار)، وهو رقم قياسي… في العقد الأخير”، منتقدين الأسعار الحالية للشركة التي قالا إنها “أعلى من المتوسط العالمي”.