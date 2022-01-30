تعميم رسمي باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "العربية"

طلبت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، من جميع المطاعم، والمقاهي، والمحامص، في البلاد، ضرورة اعتماد اسم ”القهوة السعودية“ بدلًا من ”القهوة العربية“، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه على تويتر، إن ”هذا القرار جاء اعتزازًا بموروثات وقيم المملكة الأصيل“.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم ”القهوة السعودية“ بدلًا من ”القهوة العربية“ في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليها بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وأوضح ثامر الفرشوطي نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية عبر ”تويتر“ أنه ”تم اعتماد اسم ‎(القهوة السعودية) بدلًا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية ووصف المنتج وقائمة المنتجات لدى جميع المطاعم والمقاهي والمحامص، ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت جهات حكومية، وشركات خاصة، وأفراد في السعودية، الاحتفال بـ“عام القهوة“، الذي حددته وزارة الثقافة ليكون، العام الجاري، بهدف تعزيز مكانة أشهر ما يشربه السعوديون ويعتبرونه رمزًا من رموز ثقافتهم، وموروثهم المحلي.

وأصدرت شركة علاقات عامة سعودية، دليلًا تضمن معلومات وافية عن البن، وزراعته، وتحضيره، وطقوس شربه التي تميز القهوة في السعودية، وباقي دول الخليج العربي، عن كثير من الدول الأخرى التي تنتشر فيها أيضًا عادة شرب القهوة.

ويسمي الدليل بـ“الذهب الأخضر“، ويقول إن العرب، في جنوب شبه الجزيرة العربية، أول من تذوقها بعد أن لاحظ راعي أغنام النشاط على قطيعه عقب تناول ثمار تشبه الكرز، قبل أن يجربها بدافع الفضول وتبدأ علاقته مع البن.

وكشفت السعودية، العام الماضي، عن خطة حكومية لإنشاء مدينة خاصة بالبن، في محافظة القرى بمنطقة الباحة، حيث تعد مناطق جنوب غرب المملكة، الباحة، وعسير، وجازان، ذات الطبيعة الجبلية، والمناخ البارد والرطب، موطن مزارع البن التي زاد إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية بدعم حكومي.

وتتضمن مدينة البن الأولى من نوعها، مصنعًا متكاملًا للبن يشمل الفرز، والتجهيز، والتحميص، والتغليف، ومركز تدريب، ومركز أعمال، ومعرضًا دائمًا، بجانب تجهيز منطقة مخصصة للسكن والضيافة، حيث يستهدف المشروع جعل مدينة البن واجهة سياحية مميزة في المملكة.