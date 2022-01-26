منظمة التجارة تسمح للصين بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية

أجازت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء للصين فرض رسوم جمركية تعويضية بقيمة 645 مليون دولار على بضائع من الولايات المتحدة في قضية استمرت عشر سنوات.

وكانت الصين قد ذهبت إلى منظمة التجارة في 2012 للطعن في رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2012، معظمها أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على 22 من المنتجات الصينية بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي.

وفي رد فعل سريع، عبًرت الحكومة الأمريكية عن ”خيبة أمل عميقة“ لقرار منظمة التجارة الذي قالت إنه يبرز الحاجة إلى إصلاحات في المنظمة.

وقال آدم هودج المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن القرار ”يعزز الحاجة إلى إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية وآلية تسوية المنازعات التي يجري استخدامها لحماية الممارسات الاقتصادية الصينية غير الملتزمة بقواعد السوق وتقوض المنافسة العادلة.“