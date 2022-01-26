الاتحاد الأوروبي يطعن بإجراءات تشترطها مصر لتسجيل الواردات

بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية، في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية، حسبما ذكرت ”رويترز“.

وذكرت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40 بالمئة بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.

ووفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، نشر في أيار/مايو الماضي، فإن واردات مصر من الاتحاد الأوروبي بلغت في الربع الأول من 2021، لتشكل الرقم الأكبر من واردات البلاد في هذه الفترة لتبلغ 4.6 مليار دولار.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة واردات البلاد، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2021، بلغت 61 مليار دولار مقابل 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%.

كم قال تقرير نشر في ذات الشهر، إن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة ملحوظة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2021.

وبلغت الصادرات حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية آنذاك.

وكشف التقرير الصادر عن المكتب التجاري المصري فى بروكسل، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي ”بنسبة قدرها 38%“.

وأوضح أن ”هذا النمو فى حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% وإسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%“.

🍉🍉ومن أهم البنود التى مثلت زيادة فى الصادرات المصرية خلال الفترة، وفق التقرير، ”تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%“.

كما تضمنت زيادة في صادرات ”الحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%“.

كما شهدت زيادة صادرات البلاد من ”الألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28% والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%“، وفق المصدر عينه.