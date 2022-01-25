البترول الوطنية الكويتية تعلن استئناف صادرات الفحم البترولي من الشعيبة

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية استئناف صادرات الفحم البترولي من ميناء الشعيبة من اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام أربعة أيام بسبب حريق في خط أنابيب.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان: ”نجحت الشركة بالتعاون مع شركائها في إجراء التجهيزات والتحضيرات اللازمة للتصدير، في حين يجري حاليا إصلاح وتأهيل الخط الناقل للفحم البترولي، تمهيدا لإعادة تشغيله مجددا“.

وكان قد نشب حريق محدود، يوم الجمعة، في منطقة الشعيبة الصناعية بالكويت.

وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية في حينها، عبر حسابها بموقع ”تويتر“، توقف عمليات تصدير الفحم البترولي مؤقتا بسبب الحريق.

وأوضحت شركة البترول الوطنية أن الحريق وقع في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.

وأشارت الشركة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنه تم إيقاف عمليات التصدير لحين تأمين سلامة الموقع.