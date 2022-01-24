تقرير: أمريكا قد تستخدم الرقابة على الصادرات لخنق الصناعات الإستراتيجية الروسية

كشفت صحيفة ”واشنطن بوست“ عن خطة تنوي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدامها في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، في ظل التحشيد العسكري الروسي على الحدود، والتصعيد العسكري من جانب موسكو، وفشل مباحثات وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في الوصول إلى حل للأزمة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين ”تهدد إدارة بايدن باستخدام رقابة جديدة على الصادرات، من أجل إلحاق الضرر بالصناعات الروسية الإستراتيجية، من الذكاء الاصطناعي، والإحصاء الكمي، إلى الفضاء المدني، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، بحسب مسؤولين أمريكيين“.

وأضافت ”يمكن أن تفرض الإدارة رقابة أوسع نطاقًا بطريقة ستؤدي إلى حرمان المواطنين الروس من بعض الهواتف المحمولة الذكية، التابلت، والفيديو جيم، وفقًا لما قاله مسؤولون“.

وأوضحت ”سوف تؤدي تلك الإجراءات إلى توسيع نطاق العقوبات الأمريكية إلى ما يتجاوز الأهداف المالية، إلى الاستعانة بسلاح تم استخدامه مرة واحدة فقط، والذي أصاب عملاق التقنية الصينية هواوي بالشلل“.

وتابعت الصحيفة الأمريكية قولها ”تنبع تلك الإجراءات من حقيقة أن كل المنتجات الأجنبية تقريبًا في تلك الأيام تستخدم ”أشباه الموصلات“، وهي المكونات الصغيرة التي تعتمد عليها جميع التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى الطائرات إلى أجهزة الكمبيوتر، وأنه لا يكاد يوجد شبه موصل على هذا الكوكب لم يتم صنعه بأدوات أمريكية أو مصمم ببرامج أمريكية“.

وأشارت إلى أنه يمكن للإدارة الأمريكية أن تحاول إجبار الشركات في الدول الأخرى على التوقف عن تصدير هذه الأنواع من البضائع إلى روسيا، من خلال تلك الإجراءات التي تنوي فرضها حال قيام موسكو بغزو أوكرانيا.

ونقلت عن ”دان وانغ“، محلل التقنية الذي يتخذ من شنغهاي مقرًا له، ويعمل في شركة الأبحاث Gavekal Dragonomics، قوله ”هذا أسلوب يقوم على الخنق البطيء من جانب الولايات المتحدة“.

وأردفت ”يعمل مسؤولون في واشنطن الآن مع حلفاء أوروبيين وآسيويين على طريقة يمكن من خلالها التوافق على إيقاف تدفق تلك المكونات الحيوية إلى صناعات يضع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آمالاً كبيرة، مثل الطيار المدني والبحرية والتقنية الرفيعة“.

ونقلت ”واشنطن بوست“ عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي، رفض الكشف عن هويته، مثل باقي المصادر الأمريكية في هذا التقرير، قوله ”تكمن قوة ضوابط التصدير في قدرتنا على التسبب في تدهور وضمور قدرة هذه القطاعات حتى لا تصبح مصدرًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الروسي“.

إلا أن الصحيفة في الوقت ذاته رأت أن استخدام قيود الصادرات يمكن أن يواجه رياحًا عاتية من المصالح الأمريكية والأوروبية التجارية، والتي تخشى من أن هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي انتقامي في مجالات أخرى.

وقالت إن هذا يمكن أن يدفع الشركات الأجنبية إلى التخلي عن المكونات الأمريكية أو تصنيع بدائل لها في منتجاتهم، لأن هذه القاعدة ستكون أوسع نطاقًا من استهداف شركة واحدة مثل هواوي، إذ سيكون استهداف دولة كاملة أو قطاعات كاملة لدولة ما أمرا غير مسبوق.