العقوبات الأمريكية "تحرم" جامعات إيرانية من مصادر المعلومات العالمية

تحرم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بعض جامعاتها من الوصول إلى القواعد العلمية العالمية، وفقا لما أفاد به مسؤول حكومي إيراني.

وقال المدير العام لمكتب دعم البحوث بوزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيرانية، عبد السادة نيسي، يوم السبت، إن ”بعض جامعات البلاد فقدت الوصول إلى القواعد العلمية العالمية بسبب الديون المترتبة لصالح هذه القواعد في السنوات الأخيرة“.

وألقى نيسي باللوم على ”تقلبات سعر الدولار، واستحالة سداد الديون بسبب العقوبات الأمريكية“ المفروضة على إيران نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منتصف عام 2018.

وذكر لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، أنه ”بحسب القانون، تبرم العقود بين القواعد العلمية والجامعات بالدولار، وبما أن ميزانية الجامعات في إيران تُدفع بالريال (العملة المحلية)، فلا يمكن للجامعات توفير الأموال اللازمة، ومن ناحية أخرى تسببت تقلبات سعر الدولار في تأجيل دفع ديون الجامعات“.

وأضاف نيسي أن ”ديون الجامعات للأسس العلمية بدأت في الولايات الأولى من حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، التي كانت بداية تقلبات العملة“.

وأشار إلى أنه ”في الوقت الحاضر، تراكمت هذه الديون، وبسبب العقوبات لم يكن من الممكن نقل الأموال على دفعات مختلفة“.

وكان فرهاد دانشجو، رئيس جامعة ”تربية مدرس“، إحدى أهم الجامعات الحكومية في إيران، قد قال سابقا إن ”جامعة تربية مدرس لم تدفع تكاليف الاتصال بمصادر المعلومات العلمية منذ عام 2015، وتدين بأكثر من مليون يورو في هذا الصدد“.

وأضاف أنه ”إذا لم يتم الدفع، فسيتم منع الجامعة من الوصول إلى مصادر المعلومات الدولية“.

وفي السنوات الأخيرة، تحدث بعض مديري الجامعات الحكومية عن أزمات مالية وديون ثقيلة.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت جامعة ”محافظة“ للتكنولوجيا“ أن هذه الجامعة سيكون عليها ديون بنحو 143 مليار تومان بنهاية السنة المالية.

وسوف تنتهي السنة المالية الإيرانية في 20 من آذار/مارس الجاري. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروع الموازنة العامة للبلاد إلى البرلمان.

وحذفت الحكومة الإيرانية مشروع بيع الدولار المدعوم من البنك المركزي بسعر 4200 تومان للتجار ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية، الذي جرى تشريعه في عهد حكومة حسن روحاني.

وتواجه إيران نقصا حاداً في توفير العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي بفعل العقوبات المفروضة.

كما تم منع طهران من الوصول إلى أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية.

وتشهد البلاد أوضاعا غير مستقرة في الصرف الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية.