موافقة أمريكية تمهد لدفع كوريا الجنوبية تعويضا لمجموعة إيرانية

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن من المنتظر أن تدفع سول تعويضا لمجموعة ”دياني“ الإيرانية بسبب نزاع يعود إلى عام 2015، بعدما مهدت الولايات المتحدة الطريق أمام سداد الأموال دون انتهاك عقوباتها على طهران.

وكانت ”دياني“ رفعت دعوى لتسوية النزاع في عام 2015 متهمة حكومة كوريا الجنوبية بانتهاك اتفاق.

وقالت ”دياني“، إن سول لم ترد وديعة بقيمة 50 مليون دولار كانت المجموعة دفعتها في إطار مساع باءت بالفشل لشراء حصة أغلبية في شركة ”دايو إلكترونيكس“ المفلسة.

وفي عام 2018 أمر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، سول بدفع تعويض يبلغ إجمالا 73 مليار وون (61.4 مليون دولار) لعائلة دياني، لكن لم يتم دفع المبلغ حتى الآن بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر ”رخصة خاصة“ في السادس من كانون الثاني/ يناير للسماح بالسداد من خلال النظام المالي الأمريكي.

وأضافت الوزارة في بيان ”من المتوقع أن تضع الرخصة أساسا مهما من أجل الإتمام السريع للتسوية مع عائلة دياني، والتي كانت إحدى القضايا المعلقة بين البلدين“، مشيرة إلى أنها ستسهم في تحسين العلاقات الثنائية.

وتم رفض طعن كوريا الجنوبية على قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في 2019.

وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب في ذلك الحين من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع 6 قوى عالمية، والذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وطالبت إيران مرارا بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، واصفة إياها بأنها ”رهينة“.

والخميس الماضي، طالب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، حكومة كوريا الجنوبية بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، دون ربطها بنتائج محادثات فيينا النووية.

وقال باقري كني من فيينا، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”بصرف النظر عن نتائج المحادثات في فيينا فإن حكومة كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة، والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب لا يمكن أن تكون ذريعة لعدم سداد الديون لإيران“.