"المركزي الإسرائيلي": أوميكرون سيستنزف 641 مليون دولار من اقتصادنا كل 20 يوما

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون، اليوم الإثنين، إن السلالة المتحورة من فيروس كورونا (أوميكرون)، التي تجتاح إسرائيل، ستستنزف حوالي ملياري شيقل (641.81 مليون دولار) من الاقتصاد كل 20 يوما.

وأضاف يارون أمام اللجنة المالية للبرلمان، أنه ”في هذه المرحلة لا نتحدث عن تنمية في الاقتصاد الكلي، وأن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد سيكون نتيجة لانخفاض الاستهلاك ومرض العمال أو دخولهم في العزل“.

وتابع أن ”على الحكومة الاستعداد لسيناريو أسوأ يمكن أن يلحق فيه الضرر بالخدمات الأساسية مع زيادة الإصابات“.

واستطرد بالقول: ”لم نصل لهذه المرحلة بعد، لكن مثل هذه السيناريوهات يمكن أن تسبب أضرارا للاقتصاد الكلي“.

وأشار إلى أن ”النمو الاقتصادي الإسرائيلي لعام 2022 سيصل على الأرجح لنحو 5.5% مع تعافي الشركات بعد انحسار موجة أوميكرون“.

وتشهد إسرائيل ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ الأمر الذي دفع الجيش إلى فرض قيود على قواته مع انتشار الفيروس بين صفوفه.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة بالإنجليزية، في تقرير لها أمس الأحد: ”تضاعفت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في صفوف الجنود الإسرائيليين؛ ما دفع بقيادة الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق سياسة الفصل التي انتهجتها في بداية تفشي الوباء قبل عامين“.

وقفز عدد الإصابات المؤكدة في الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أكثر من 4 أضعاف، حيث ارتفع عدد المصابين من 771 إصابة، نهاية الشهر الماضي، إلى 3160 إصابة في أول أسبوع من الشهر الحالي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”جميع المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة“.

وأشارت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، إلى أن ”ما يقرب من 3600 جندي وضابط وموظف مدني في الجيش الإسرائيلي، أجبروا على الحجر الصحي بعد الاتصال بأشخاص مصابين حتى يوم الخميس الماضي“.