تونس.. اتحاد الشغل يرفض مقترحات الحكومة بتجميد زيادة الرواتب

أكد اتحاد الشغل التونسي، اليوم الأحد، رفضه مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة على رواتب الموظفين، ورفع الدعم عن المواد الأساسية إلى عام 2026، محذرًا من أن إجراءات الحكومة قد تدفع إلى ”تعكّر“ الوضع الاجتماعي“.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي، إن المنظمة النقابية ترفض مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة على الرواتب لمدة 5 سنوات، ورفع الدعم إلى غاية 2026.

وأكد خلال اجتماع للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في محافظة سوسة، ”إصرار المنظمة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بخصوص الزيادة على رواتب الموظفين“.

وأشار السالمي إلى أن الاتحاد ”يرفض رفضًا قطعيًا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينصّ على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة“، قائلًا إن المنشور ”يعد فضيحة دولة، ويشكل خرقًا للدستور والقانون الدولي، ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي، وسيؤدي إلى تعكير الأوضاع الاجتماعية“، بحسب تعبيره.

وكانت منظمة ”أنا يقظ“ المتخصصة في مجال الحوكمة، ومقاومة الفساد، قد كشفت عن برنامج إصلاحات، أعدته الحكومة استعدادًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن ”عددًا من الإصلاحات للخروج من الأزمة“، منها تجميد زيادة الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024، وتجميد الانتداب في الوظيفة العامة، والقطاع العام.

وتضمن البرنامج، أيضًا الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026)، وكذلك الترفيع في أداءات استغلال الكهرباء والغاز (تعرفة الاستهلاك)، ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية، ابتداءً من عام 2023.

وفي وقت سابق، أكد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، أن الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10% من أجور الوظيفة العامة، مضيفًا أن برنامج الحكومة يقضي كذلك بتجميد الأجور لـ5 سنوات مقبلة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، و“التفويت“ في عدد من مؤسسات القطاع العام.

ودعا إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والكشف عن التحديات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوضًا عن طرحها فقط في ”المكاتب المغلقة“، بحسب تعبيره.