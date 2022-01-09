سفير إسرائيل لدى المنامة: بدأنا شراء الألمنيوم من البحرين

قال سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه، إن بلاده بدأت تشتري الألمنيوم من المنامة، متوقعا نموا في حجم صادرات البحرين من الألمنيوم إلى إسرائيل في المستقبل.

وتعتبر ”ألمنيوم البحرين“ إحدى أكبر شركات إنتاج الألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ”الأيام ”البحرينية نُشرت اليوم الأحد، أن البلدين قد بدآ التعاون في مجالات تقنيات المياه، لافتًا الى إمكانية تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي في ظل وجود تكنولوجيا متقدمة جدًا قادمة من إسرائيل.

وأكد السفير الإسرائيلي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والبحرين تشكل أولوية قصوى في جدول أعماله، لا سيما ”في ظل وجود رغبة لدى قيادتي البلدين لتطوير العلاقات التي وضعت لها أسس بدايات جيدة“.

وقال إن العديد من القطاعات الحيوية، وأبرزها السياحة والثقافة والرياضة، تشكل جوانب هامة في التقريب بين الشعبين.

وكشف السفير الإسرائيلي إيتان نائيه عن تطلع بلاه لاستقبال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، لا سيما في المجالات الطبية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التقارب بين حكومتي البلدين، والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة في كلا البلدين، من أجل خلق البيئة المناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.

وأعلن السفير الإسرائيلي عن قرب موعد تدشين رحلات جوية بين إسرائيل والبحرين على متن الخطوط الجوية الإسرائيلية ”العال“، وكذلك اتفاقية ”النقل البحري-الجوي“ التي ستتيح نقل البضائع من السفن إلى الطائرات المتجهة الى إسرائيل في المستقبل القريب.

وجدد السفير إيتان نائيه موقف بلاده حيال أي تهديد تتعرض له إسرائيل من قبل إيران بالقول إن ”ما حدث لشعبي في (الهولوكوست) لن يتكرر“، معلقًا على المفاوضات النووية في فيينا ”نريد أفعالا وليس اقوالا“.

يذكر أن إيتان نائيه تم تعيينه كأول سفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين العام الماضي 2021، بعد عام من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.

وكانت مملكة البحرين استضافت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.