تعهد بإزالة "فقاعة" التضخم.. أردوغان: تركيا تجاوزت "الأسوأ" بالأزمة الاقتصادية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل سريعا ”فقاعة“ التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 19 عاما مع انهيار قيمة العملة.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية ”تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة“.

وبلغ التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، بسبب أزمة الليرة التركية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية.

عبر أردوغان يوم الاثنين عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1% عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان ،أيضا، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأضاف أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2002، بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58 % على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند تسعة في المئة وتوقعات سنوية عند 30.6 %.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89% في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.

وسجل التضخم السبت الماضي أعلى معدل في نحو عشرة أعوام في مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، في الشهر الماضي وفقا لبيانات، في حين رفعت حكومة أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد.

كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور؛ ما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.