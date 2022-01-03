بعد بلوغ التضخم 36%.. أردوغان يعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% في 2021، مؤكدا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية، وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي“، مضيفا أن ”السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار“، معلنا عن ”دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد“.

ونزلت الليرة التركية 5%، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما.

يأتي هذا في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية غير تقليدية.

ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.

وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول، ليبلغ المعدل السنوي 34.18%.

وكانت رويترز أفادت بأن التضخم في إسطنبول– أكبر مدن تركيا- سجل أعلى معدل في نحو 10 أعوام خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يأتي ذلك فيما رفعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد، وسط تطلعات لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي وطاقة الرياح في البلاد.

كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور؛ ما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم، وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.

وذكرت هيئة تنظيم سوق الطاقة أنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125%، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع، وبنحو 50% للمنازل الأقل طلبا في 2022.

وأفادت شركة بوتاش الحكومية للطاقة بأن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 25% للاستخدام المنزلي، و50% للاستخدام الصناعي في يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت غرفة إسطنبول للتجارة إن أسعار التجزئة في إسطنبول قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%.