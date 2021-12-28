تونس تعلن عن برنامج "إصلاح اقتصادي" وسط انتقادات لرفع وفرض ضرائب جديدة

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق توصلت إليه الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وقالت وزيرة المالية، خلال مؤتمر صحفي لتقديم موازنة عام 2022، إن هذا البرنامج تمت صياغته ”برؤية تونسية وحسب ظروف البلاد وأهداف الحكومة“.

وقالت سهام نمصية، إن هذا البرنامج الإصلاحي نوقشت عناصره والإعداد له بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بالرغم من صعوبة المرحلة في تونس.

وشددت الوزيرة التونسية على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم العمل على صياغته لمدة تجاوزت الأسبوعين، وأشرف عليه نحو 80 مسؤولا.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة ومتعهدة بالدخول في مفاوضات بداية سنة 2022 حول وثيقة ”الإصلاحات الكبرى للدولة التونسية“ التي تندرج ضمن طلبات صندوق النقد الدولي.

وأشارت نمصية إلى أنه من بين العناصر الموجودة في وثيقة الإصلاحات الكبرى، التخفيض في كتلة الأجور و التقليص من الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.

وقالت، إن الحكومة أحدثت صندوق شراكة بين القطاعين الخاص والعام، وشددت على أنه سيُخصّص لتمويل الدراسات والخدمات المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات.

وأضافت الوزيرة، أن ”هذا إجراء مهم تقدمت به عدة قطاعات ومؤسسات واستجبنا لها؛ لأن له أهمية كبيرة خاصة أنه يتعلق بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على تمويلات“.

يذكر أن الموازنة التونسية تواجه انتقادات حادة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى.

واستنكر سياسيون ونقابيون ونشطاء في المجتمع المدني، فرض ضرائب جديدة على التونسيين في الموازنة الجديدة، إضافة إلى رفع ضرائب تم اعتمادها منذ سنوات.

وقال النائب علي الهرماسي، إن ”الموازنة لم تخضع للنقاش العام، ويمكن أن تُحدث إشكالات كبرى“.

وأضاف الهرماسي لـ“إرم نيوز“، أن ”الموازنة تتضمن عددا كبيرا من الضرائب على المواطنين وعلى الشركات، وهو ما يمكن أن يُنتج رد فعل قويا معارضا لها“.

فيما أشار النائب فخر الدين شبشوب إلى ”خطورة ما ورد في الموازنة، خاصة حجم وعدد الضرائب التي تم فرضها“.

وقال النائب شبشوب لـ“إرم نيوز“، إن ”الموازنة يمكن أن تؤجج الأوضاع الاجتماعية في تونس وتتسبب باحتقان اجتماعي، خاصة وأنها تأتي بعد سنوات من الأوضاع الصعبة التي يعانيها التونسيون“.

أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، فقد أكد أن ”الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع الموازنة“.

وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة، إن ”الاتحاد يرفض عددا من الإجراءات التي وردت في الموازنة التي اقترحتها الحكومة مثل تجميد الأجور، والاتحاد لن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها“.

وحمّل الطبوبي، الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية فشل خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو من تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.

بينما لفت النائب حاتم المليكي، إلى أن هناك 3 مشاكل في الموازنة المقترحة من قبل الحكومة.

وأوضح خلال حديث لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”هذه الإشكاليات تتمثل في عدم شفافية ووضوح الموازنة، وعدم التفاوض حولها“.

وشدد على أن ”الحكومة اعتمدت الخيار الأسوأ وهو مزيد من فرض ضرائب جديدة على المواطن والمؤسسات، وأن هذا من شأنه أن ينفّر المستثمرين في ظل وضع قانوني وجبائي غير مستقر“.