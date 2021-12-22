الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل سوى فردين

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين.

وقال خلال تصريحات نقلها التلفزيون: ”لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات اه.. للجديد لا“.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مجمع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، جنوب البلاد، “ من غير المقبول أن ينجب المواطن، ويعتمد على أحد لتوفير سبل العيش لأبنائه، هذا غير مقبول، ونحن مسؤولون أمام الله في اتخاذ الإجراءات التي تدعم بقاء البلد، والثقافة التي تشكلت في وجدان الناس، لابد أن تنتهي“.

ووجه السيسي حديثه لرئيس لوزراء، مصطفى مدبولي وعلى المصيلحي، وزير التموين ،قائلاً ”أنا أتحدث على الهواء، وأعفي حضراتكم من هذا، لن يتم إعطاء بطاقة تموين لأكثر من فردين بالنسبة للمسفيدين الموجودين حالياً، ولن نعطي بطاقة تموين للمتزوجين الجدد، فكيف يتزوج وهو غير قادر على الإنفاق“.

وأردف: ”يتم شراء السلع بأقل من قيمتها، وكذلك الخدمات، وهذا غير معمول به في كل دول العالم ماعدا مصر، ويجب على كل مواطن قبل الإنجاب التفكير في كيفية الإنفاق والتعليم ومستقبل الطفل، وذكرنا من قبل بضرورة عدم إنجاب أكثر من طفلين، بل طفل واحد، بدلاً من أن يضع مستقبل الطفل في مشكلة“.

وأعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات.

وكان المجلس الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وقرر المجلس تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات، إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

ومطلع الشهر الجاري، رفعت الحكومة المصرية، أسعار أسطوانة البوتاغاز بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بزيادة تقارب 7.7%.

ووصل سعر الأسطوانات إلى 70 جنيه (4.4 دولار) للأسطوانة بدلا من 65 جنيها في السابق.

كما شمل القرار رفع سعر الأسطوانة للاستهلاك التجاري من 130 إلى 140 جنيها (8.9 دولار) بزيادة قدرها 10 جنيهات.