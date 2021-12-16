العراق يوقع عقدا مع الصين لإنشاء ألف مدرسة‎‎

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، توقيع عقد مع الصين، لإنشاء ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد.

ويأتي ذلك ضمن خطة واسعة، أطلقها رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، للنهوض بواقع التربية والتعليم في البلاد.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي: ”جرت اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقدا مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية“.

وأضاف أن ”المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس السيد كرار محمد، مثّل الجانب العراقي في التوقيع، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا السيد لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسيا“.

وتابع البيان: ”كما جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلا بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك السيد كو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسيا“.

وفي إحصاء للجهاز المركزي للاستفتاء التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والدينية بلغ أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية لعام 2017-2018.

وبحسب وزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.

ويقول المسؤولون العراقيون إن العقد مع الصين سيحل جزءًا من المشكلة التي تعاني منها البلاد والمتعلقة بنقص حاد في الأبنية المدرسية.

والأموال المخصصة لتغطية تكاليف مشروع المدارس هي من عوائد برنامج النفط مقابل الإعمار، بحسب آلية الاتفاق العراقي – الصيني، إذ نص اتفاق إطار التعاون على إيداع عوائد ثلاثة ملايين برميل نفط شهريا من بين إجمالي صادرات بغداد إلى بكين، لتودع في حساب الاستثمار الخارجي الممسوك من البنك المركزي العراقي لمصلحة حكومة العراق.

وهذا الاتفاق جرت تفاهماته الأولية إبان حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، لكنه استُكمل بعد مجيء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى السلطة العام الماضي.

وتبرز مشكلة النقص الحاد في الخدمات التي تواجهها المدارس العراقية سنويا في الشتاء، حيث تغرق مع كل موجة أمطار، فيما يضطر التلاميذ والكوادر التدريسية إلى السير في مياه الأمطار والوحل للوصول إلى مدارسهم وصفوفهم الدراسية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في العام 2019 أن 50% من المدارس ”بحاجة إلى التأهيل والترميم“.

كما تشير تقارير صحفية، إلى وجود نحو ألفي مدرسة طينية في المناطق الجنوبية، مثل ذي قار، والبصرة، والعمارة، والمثنى والنجف، فضلاً عن محافظات شمالية كديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.