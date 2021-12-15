معلمو إيران يرفضون "خطة التصنيف" البرلمانية.. ويؤكدون استمرار احتجاجاتهم

أعلن المتحدث باسم نقابة المعلمين في إيران، محمد حبيبي، مساء الأربعاء، رفض النقابة خطة التصنيف الخاصة بالمعلمين التي شرعها البرلمان، مؤكدا استمرار احتجاجات المعلمين.

وكتب حبيبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”ما تم تمريره في البرلمان اليوم كان مسودة وليس خطة تصنيف“.

وأضاف حبيبي: ”هذه الخطة لم تتم الموافقة عليها من قبل نقابات المعلمين والمثقفين، وستستمر تجمعات المعلمين على مستوى البلاد حتى يتم تلبية الطلب المطلوب“.

وبعد يومين من عقد واحدة من أكبر التجمعات الاحتجاجية للمعلمين في أكثر من 80 مدينة، وافق أعضاء البرلمان الإيراني، الأربعاء، على المادة 6 من مشروع قانون تصنيف المعلمين لتحديد مقدار الزيادة في رواتب واستحقاقات المعلمين.

وينص مشروع القانون على أنه إذا كان راتب كل معلم أقل من 80% من الراتب الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس الأساسية في إحدى الجامعات في طهران، فسيتم تضمين الفرق.

ويطالب المعلمون المحتجون بالتنفيذ الكامل لخطة الترتيب والمعادلة وبالتالي زيادة رواتبهم بنسبة 80% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 117 صوتا مقابل 86 معارضا، فيما امتنع 11 عن التصويت، مضيفا أنه ”تم إرسال تفاصيل قانون ترتيب المعلمين إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة عليه“.

وقال قاليباف: ”استغرق تمرير مشروع القانون ما يقرب من عقد من الزمن، ولكن الآن مع القضايا الدستورية والتدقيق الدقيق، تم تحمل ”العبء المالي“.

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تصنيف المعلمين في خمس رتب، بناء على ”الكفاءات العامة والمهنية، والتخصص، والخبرات والأداء التنافسي“.

وفي حال تم تطبيق نظام التصنيف، يكون الهدف هو أن يكون 30% على الأقل من المعلمين في المرتبة الأولى، و25% على الأقل في المرتبة الثانية، وبحد أقصى 20% ليكونوا في المرتبة الثالثة، وبحد أقصى 15% ليكونوا في المرتبة الرابعة، وبحد أقصى 10% يكونوا في المرتبة الخامسة.

من جانبه، قال علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، إن ”جميع المعلمين في أنحاء البلاد، أي ما يعادل 733 ألف و638 شخصا، مشمولون بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنفيذ ما يصل إلى 25 ألف مليار تومان سنويا“.

وبحسب علي نيكزاد، فإن ”ما يعادل 80% من راتب مدرس أساسي في جامعة طهران“ سيكون أساس رواتب المعلمين.

ولطالما واجه المعلمون الإيرانيون رواتب منخفضة وسبل عيش سيئة للغاية، وتفاقمت مشاكلهم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، واحتج المعلمون مرارا وتكرارا على وضعهم الوظيفي ودخلهم.

وأضرب المعلمون عن العمل، السبت والأحد الماضيين، في مدن مختلفة من إيران، وأغلقوا فصولهم الدراسية.