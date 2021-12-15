الذهب يستقر مع ترقب السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي

تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها الحاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن وتيرة تقليص إجراءات التحفيز التي اتخذها في مواجهة جائحة كورونا.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1767.71 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، وكان قد اقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين مسجلا 1766 دولارا في وقت سابق اليوم، بعد أن تراجع بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1767.80 دولار.

ويترقب المتعاملون عن كثب مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما إذا كان سيسرع من وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات أو سيعدل توقعاته لموعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر البلاتين 0.7% إلى 913.58 دولار، ونزل البلاديوم 1.1% إلى 1603.33 دولار.