وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.. العملة الأفغانية تهوي إلى مستوى قياسي

تعمقت الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، اليوم الإثنين، مع هبوط العملة الأفغانية إلى مستوى منخفض جديد عند 125 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد أقل من أسبوع من اختراقها حاجز 100 أفغاني، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على أسعار الغذاء والمواد الأساسية.

ودفع السحب المفاجئ للمعونات الأجنبية في أعقاب انتصار حركة طالبان في أغسطس/ آب الماضي، اقتصاد أفغانستان الهش إلى صدمة عميقة، وقد يخسر 20 % من قيمته الإسمية في غضون عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وانعكست تلك الصدمة في سعر الأفغاني الذي كان يجري تداوله عند 77 للدولار قبل سيطرة طالبان على السلطة، وتدهور منذ ذلك الحين بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة ونضوب المعروض من الدولارات.

وقفز سعر الدولار من 112 أفغانيا صباح اليوم الإثنين إلى 125 بعد الظهر.

وقال متعاملون إن تجار الأغذية بالجملة قاموا على الفور بتعديل الأسعار وفق أحدث سعر للدولار، وهو ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل.

وسترفع الزيادة الجديدة في سعر الدولار أيضا تكاليف الإسكان في بعض مناطق كابول، حيث ترتبط الإيجارات أحيانا بسعر العملة الأمريكية.

ويترافق هبوط العملة مع أزمة في النظام المصرفي في أفغانستان، حيث يجد المودعون صعوبة في الوصول إلى أموالهم وسط انقطاع البنوك عن النظام المالي الدولي، بسبب تهديد بعقوبات أمريكية.

وأعلن البنك الدولي الجمعة الماضية أن المساهمين في صندوق إعادة إعمار أفغانستان، قرروا تحويل 280 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي بحلول نهاية العام لتوفير خدمات في مجالي التغذية والصحة لأفغانستان.

وقال البنك الدولي في بيان إن ”هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج“.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية، بينما ستتلقى اليونيسف 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.

وفي وقت سابق، قالت خمسة مصادر مطلعة، إن من المتوقع أن يسمح مانحون من بينهم الولايات المتحدة بتحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتمان مجمد إلى وكالتي إغاثة لمساعدة أفغانستان على تخفيف الأزمة الإنسانية بها.

وقالت المصادر التي طلبت ألا تُنشر أسماؤها إنه لا اعتراض إلى الآن على تحويل المبلغ إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من صندوق إعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي.