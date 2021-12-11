تعيين الشيخة دانة ناصر الصباح رئيسة تنفيذية لشركة مشاريع الكويت

عينت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» التي تبلغ أصولها نحو 33 مليار دولار، الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسة تنفيذية لها، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وتخلف الشيخة دانة الصباح في هذا المنصب نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) فيصل العيار الذي وافق له مجلس الإدارة على التقاعد بعد خدمة امتدت لأكثر من 30 عاما.

وقالت مجموعة «كيبكو» في بيان صحافي إن العيار انضم إلى شركة مشاريع الكويت في عام 1990 عندما كانت المشاريع شركة استثمارية إقليمية تدير أصولا بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، وقد أضحت الآن إحدى الشركات القابضة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استثمارات في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة والتربية والتعليم وتواجدها في 24 دولة مع أصول مجمعة، بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وسيحافظ العيار على منصبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

والشيخة دانة ناصر الصباح حاصلة على بكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة الكويت.

وتعتبر الشيخة دانة الصباح من رياديات الأعمال في الكويت حيث تولت العديد من المناصب، فهي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت، منحتها كلية «دارتموث» الأمريكية، شهادة الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية، تكريماً لها على تأسيس الجامعة الأمريكية في الكويت، التي تعد الأولى والوحيدة في الكويت التي تدرس الفنون الليبرالية.

ونالت الشيخة دانة الناصر هذا التكريم في إطار احتفالية أقامتها كلية «دارتموث» لتكريم تسع شخصيات بمنحهم شهادات فخرية، وكانت الشيخة دانة الشخصية العربية الوحيدة من بينهم.

وفي كلمته خلال الحفل أقر فيل هانلون رئيس كلية «دارتموث» التي تحظى بعضوية رابطة (أيفي) التعليمية وإحدى أكبر المؤسسات الأكاديمية في العالم بفضل الشيخة دانة على الجامعة الأمريكية في الكويت بصفتها رئيسة لمجلس الأمناء من خلال توجيهاتها «المبدعة والنزيهة والتي تعبر عن الالتزام العميق بالتعددية والتعلم العالمي».

وقد شغلت سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة، وهي حاليا عضو مجلس إدارة شركة المشاريع وذلك منذ عام 2020. كما أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين.

ووصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية هذا التعيين بأنه يندرج في سياق عالمي يتجه لإعطاء المرأة المزيد من المسؤوليات الإدارية.