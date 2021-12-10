أمريكا تسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان

أضفت الولايات المتحدة، الجمعة، الصفة الرسمية على توجيه يسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان، موفرة بذلك حماية للقائمين بالتحويل والمؤسسات المالية من العقوبات الأمريكية على طالبان وذلك في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية متعمقة وانهيارًا اقتصاديًا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بالمعاملات، التي تكون طالبان أو شبكة حقاني، المدرجتان على قائمة أمريكية سوداء، طرفين فيها، حيث تُعد هذه المعاملات عابرة وضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة لـ“رويترز“ إنه يجري تطبيق الترخيص الذي يضفي الصفة الرسمية على توجيه صادر إلى المؤسسات المالية وذلك في محاولة لضمان إمكانية أن يواصل الأشخاص إرسال المبالغ التي تدعم أسرهم في أفغانستان.

وتمثل التحويلات من أفراد الأسر والأصدقاء شريان حياة ضروريًا لكثير من الأفغان الذين يكابدون لشراء الطعام، وتوفير النفقات الأخرى، وسط أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد سيطرة طالبان على البلاد، في أغسطس/ آب، مع انهيار الحكومة المدعومة من الغرب، وانسحاب القوات الأمريكية.