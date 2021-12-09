الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه "إصلاحات اقتصادية شاملة" في اليمن

أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في اليمن، يوم الخميس، دعم أوروبا ”لإصلاحات اقتصادية ونقدية وهيكلية شاملة وطموحة في اليمن“، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية خانقة، وانهيار قياسي غير مسبوق للعملة المحلية.

وقال بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد عبروا خلال لقائهم، يوم الخميس، المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، عن ”دعمهم الكامل لإجراء تلك الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والهيكلية الشاملة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وذات الصلة ولمصلحة جميع اليمنيين“.

وأكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي ماريو لاسلي، وسفراء الاتحاد، على ”أهمية استمرار دعم الاتحاد المالي والفني لليمن، وبما يساهم في تحسين معيشة الشعب وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الحرب“.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الإثنين الماضي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، الذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن محافظ البنك المركزي ناقش عبر الفيديو مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، ألبرت لاينر ريس، والممثل الإقليمي للصندوق غازي شبيكات، الموضوعات التي تضمنها تقرير الصندوق عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في ظل تطورات أسعار الصرف والتضخم وتمويل عجز الموازنة وآليات العلاج.

وأكد المحافظ ”جدية الدولة والحكومة في السير في عملية الإصلاحات باعتبارها ضرورة لا تقبل التأجيل في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب، ومنها إصلاح المالية العامة في شقيها الإيرادات والإنفاق، وكذلك تقليص العجز في الموازنة وتمويله عبر البنك المركزي إلى أقصى حد ممكن.

وأكد مراقبون وخبراء معنيون بالشأن الاقتصادي أهمية قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، باعتباره ”أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة“ التي تمر بها البلاد.

وأشاروا إلى أن القرار ”جاء استجابة لضغوط دولية وأوروبية كبيرة على الرئاسة والحكومة اليمنية، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية ونقدية ملحة؛ من أجل تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، الذي أحجم عن تقديم الدعم والمساندة للحكومة؛ نظرا لعجزها عن كبح جماح تهاوي قيمة الريال اليمني والفساد“.