جهة رقابية في دبي تغرم الشركة التي تدير صندوق الإمارات ريت بسبب تقارير مضللة

قالت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الأربعاء إنها فرضت غرامة قدرها 210 آلاف دولار على مجموعة إكويتاتيفا التي تدير صندوق الإمارات ريت للاستثمار العقاري بسبب بيانات مضللة أصدرتها عن أحد أصولها.

وتابعت سلطة دبي أن إكويتاتيفا أصدرت بيانات مضللة في مناسبتين في 2018 في ما يتعلق بمدرسة في مجمع دبي للاستثمار هي واحد من 11 أصلا يملكها صندوق الاستثمار العقاري الإمارات ريت.

وقالت السلطة في بيان إنها رصدت كذلك ما يبعث على القلق في ما يتعلق بممارسات التقييم لدى إكويتاتيفا.

وتابعت أن إكويتاتيفا وافقت على دفع الغرامة.

وقالت إكويتاتيفا في بيان إن هذه التسوية تضع نهاية لكل التحقيقات المتعلقة بها.

وأضافت: ”لكي نكون واضحين، لم تظهر أي من نتائج التحقيقات أي مخالفات مالية من جانب إكويتاتيفا أو أي من موظفيها“.

وتابعت أنه ”بالموافقة على التسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية يمكننا الآن توجيه كامل تركيزنا لتنشيط (صندوق) الإمارات ريت وتسريع خططه للنمو“.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن إكويتاتيفا لم تجنب مخصصات في 2018 لأموال مستحقة للإمارات ريت على المدرسة المعنية، على الرغم من تخلف المدرسة عن سداد مدفوعات الإيجار.

وتابعت الجهة التنظيمية أن إكويتاتيفا لم تخفض تقييم الأصل في البيانات المالية نصف السنوية للصندوق على الرغم من افتقار المدرسة لإدارة للسنة الدراسية التالية.

وأضافت أن إكويتاتيفا وافقت على معالجة المخاوف المتعلقة بممارسات التقييم وستعين خبير تقييم مستقلا لإعداد تقارير التقييم للإمارات ريت في 2022.

وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300,000 دولار، وفق ما نقلته قناة العربية.

كما قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدا قابلا للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها.

ووافقت إكويتاتيفا على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخاوف، وستعيّن خبير تقييم مستقلا لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2022، على الرغم من عدم تحديد أي مخالفات للتشريعات المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

علاوة على ذلك، ستعيّن إكويتاتيفا شخصاً مؤهلاً يتمتع بخبرة في مجال التقييم لينضم إلى لجنة الرقابة الخاصة بصندوق الإمارات ريت.

وإكويتاتيفا هي مدير صندوق ”الإمارات ريت“ (CEIC) المحدود والمُدرج في بورصة ناسداك، والجهة المسؤولة عن تقديم تقاريره.