وزير المالية الأردني: رفع تصنيف المملكة الائتماني يعكس قوة السياسات المالية

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الثلاثاء، إن رفع مؤسسة ”فيتش“ توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة السياسات المالية.

وأضاف العسعس لـ“رويترز“ أن التصنيف الجديد يظهر أن ”الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح“.

وأعلنت الوكالة، في وقت سابق الثلاثاء، رفع التوقعات للنظرة المستقبلية للأردن من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك ”يعكس التقدم الذي أحرزه الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة والانتعاش الاقتصادي بعد وباء كورونا“.

وأوضحت أن ”اتفاقيات شراء الغاز طويلة الأجل عملت على حماية شركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية“، على ما أفادت ”فيتش“ في تقرير نقلته قناة المملكة الرسمية.

وتوقعت أن ”تؤدي الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة إلى الاستقرار، ثم خفض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن ”تحصيل الإيرادات القوي سيؤدي إلى تضييق العجز المالي في الأردن هذا العام“.

وتوقعت ”فيتش“ كذلك أن ”يتقلص العجز في الأردن إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بـ 5.3٪ في عام 2020“.

وبحسب الوكالة، فإنها تتوقع أيضا أن ”يتقلص عجز الحكومة العامة الأردنية إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و2.3٪ في عام 2023“.

كما توقعت ”تقلص عجز الحكومة المركزية إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، و4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023“.

وأشارت إلى أن ذلك ”سيكون مدفوعا بمزيد من التحسينات في الإيرادات ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتفكيك التدريجي لتدابير الدعم المرتبطة بالوباء، بما في ذلك حزمة التحفيز في مارس/آذار 2021 البالغة 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتألف بشكل أساسي من التحويلات النقدية الموسعة والمزايا الاجتماعية الأخرى“.

ووفق ”فيتش“، فإنه يتوقع ”وصول الدين العام للأردن إلى ذروته عند 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية“.

وقال التقرير إن ”الدين الحكومي العام الموحد أقل من ديون الحكومة المركزية، وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي دينا حكوميا بقيمة 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي“.

وذكرت وكالة ”فيتش“ أن ”الحكومة الأردنية تتوقع إبرام اتفاقية مع البنك الدولي بشأن تسهيلات تمويلية تبدأ في عام 2022؛ لتحسين الجدوى المالية، وزيادة موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية“.