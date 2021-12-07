"المونيتور": البيانات الحكومية عن التضخم في تركيا كاذبة

قال موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي، إن الحكومة التركية قد تكون قدمت بيانات كاذبة عن معدلات التضخم؛ ما يؤدي إلى تأجيج التوترات السياسية، ويزيد من معاناة السكان.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن تزايد انعدام الثقة في بيانات التضخم الرسمية، تَسبَّب فعلا في زيادة التوترات السياسية الأسبوع الماضي، بعد مَنْع زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، من دخول مبنى معهد الإحصاء الحكومي.

ولفت إلى أنه بعد وقت قصير من إصدار المعهد بياناته عن التضخم، سارع كمال كيليجدار أوغلو إلى مقر المعهد للحصول على إجابات، وسط شكوك حول بيانات التضخم التي أصدرها في الثالث من الشهر الجاري.

وبحسب المعهد، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% الشهر الماضي عن الشهر السابق له، بينما كانت هناك توقعات بالارتفاع بنسبة 5%.

وأشار التقرير، إلى منع حراس الأمن دخول أوغلو، الذين برَّروا تصرفهم باتباع التعليمات، لافتا إلى أن رئيس المعهد يعمل مباشرة تحت إمرة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح التقرير أن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية في الفترة الأخيرة، أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار في تركيا، وسط شكوك متزايدة في تحيز المعهد في قياس التضخم، مضيفا أن مجموعة من الاقتصاديين المستقلين المعروفة باسم مجموعة أبحاث التضخم، قامت بإجراء قياس بديل؛ ما أدى إلى نتائج أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وبحسب الموقع، فإن أرقام التضخم الرسمية تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للسكان؛ لأنها تؤثر على الأجور والرواتب وزيادات المعاشات وأيضا الإيجارات والضرائب.

وأشار التقرير، إلى أن التضخم المتصاعد أدى إلى تآكل القوة الشرائية لمعظم العمال الأتراك، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى حقوق المساواة الاجتماعية أو القوة التنظيمية لتأمين زيادات في الأجور، بما يتماشى مع التضخم، بحسب الموقع الذي أوضح أن نحو 20.5 مليون شخص يعيشون على الأجور والرواتب في تركيا، بينما يعتمد أكثر من 10 ملايين _بينهم المتقاعدون والأرامل والأيتام_ على معاشات الدولة.

ولفت الموقع إلى أن بيانات التضخم الخاصة بالمعهد تتعرض لانتقادات من قبل شرائح كبيرة من المجتمع التركي، الذين يعتقدون أن الأرقام الرسمية تفشل في عكس الأسعار المرتفعة في السوق بشكل كامل، مشيرًا إلى الاتهامات المتزايدة في الفترة الأخيرة، التي اعتبرت المعهد منحازًا لأردوغان ويصدر بيانات بناءً على طلبه.

ولفت الموقع إلى أن بيرول أيدمير الذي ترأس المعهد لمدة خمس سنوات حتى عام 2016، يعمل الآن نائبا لرئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، وقد أعلن أخيرًا أن المديرين الحاليين للمعهد ليسوا شخصيات مستقلة ومحايدة، بل يتَّبعون تعليمات الحكومة.

وقال أيديمير ”خلال فترة ولايتي، لم أرفض أبدًا استقبال أيّ سياسي أو ممثل مجتمع مدني كان يرغب في القدوم والحصول على معلومات… وكان مَنْع أوغلو من الدخول إلى المعهد خطأ بالطبع.“

واختتم موقع ”المونيتور“ تقريره بالقول ”ستصبح أي جهود لإخفاء المعدلات الحقيقية للتضخم أكثر صعوبة الشهر الجاري والعام المقبل، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في الأسعار… ويمكن فعلا أن نرى أنه من المرجح أن تتجاوز معدلات التضخم الشهرية 5% في الفترة المقبلة.“