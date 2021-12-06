وفد من صندوق النقد يصل إلى لبنان ويلتقي ميقاتي الثلاثاء

قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ يوم الإثنين إن وفدا من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الذي يرأسه أرنستو راميريز عدة أيام، حيث يلتقي خلالها عددا من المسؤولين واللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

1/3 وصلت الى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. وستلتقي البعثة عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام ، … — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 6, 2021

ويبحث الطرفان آفاق الاستراتيجيات التي يمكن البناء عليها في أوائل العام المقبل ”عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان“، بحسب ”رويترز“.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعربا في وقت سابق، عن أملهما في عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليح العربي بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ”ضرورية“ بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف نجيب ميقاتي: ”نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى“.

ودعا ميقاتي كل الأطراف اللبنانية إلى ”عدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها“.

من جانبه، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية.

وأعرب ميشيل عون في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ عن أمله في أن ”تضع الاستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية“، على حد وصفه.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الجمعة الماضية، استقالته رسميا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت.

وأوضح الوزير اللبناني أن استقالته جاءت في سياق مبادرة يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبره بأن ماكرون طلب إعلان الاستقالة قبل إجرائه زيارة للسعودية يوم السبت الماضي.

وتكلم قرداحي خلال المؤتمر عن الأزمة التي سببتها تصريحات أدلى بها قبل أشهر من تعيينه وزيرا للإعلام، تناولت الحرب في اليمن واعتبرت مسيئة للسعودية.