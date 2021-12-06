اشتية: استمرار الخصم الإسرائيلي للضرائب يضعنا في وضع مالي صعب

قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، الإثنين، إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب، وفق ما نقلت عنه ”رويترز“.

وتجمع إسرائيل بحسب الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تصل شهريا إلى حوالي 200 مليون دولار، عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وأضاف اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله: ”تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا وقد بلغت قيمة الخصومات لهذا الشهر حوالي 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى“، مشيرا إلى ما تحتجزه إسرائيل من أموال اعتراضا على ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولم يوضح اشتية سبب باقي الخصومات التي تحدث عنها، ولكنه قال إن ”هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب وسوف نستمر في العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة“.

وتمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي صعب مع تراجع الدعم العربي والدولي خلال العام الجاري لموازنتها التي يبلغ العجز المالي فيها 1.4 مليار دولار.

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن موعد صرف رواتب موظفيها في القطاعين العسكري والمدني عن الشهر الماضي.

وذكر اشتية، أن الحكومة تناقش خلال جلسة اليوم ”العديد من القضايا، أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارة، إضافة إلى قضايا أخرى على جدول الأعمال“.

والشهر الماضي، قال اشتية، إنه تلقى وعودا دولية جدية باستئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك جاء على هامش اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وطالب اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، الدول المانحة الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط على إسرائيل من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية ”المقاصة“.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021، قائلا: ”قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام“.