تشمل طرح دينار رقمي.. البحرين تعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الخدمات المالية

أعلنت البحرين، يوم الأحد، عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة الخليجية (2022 – 2026)، بما يتضمن طرح الدينار الرقمي، وإطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك.

وجاء الإعلان عن الاستراتيجية، خلال مؤتمر صحفي عقده رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، عن المعراج، قوله إن ”إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي: خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين“.

وأضاف أن ”مؤشرات أداء الاستراتيجية تتمحور حول زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20 % من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25 %، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10 %“.

وحول برامج استراتيجية قطاع الخدمات المالية، بين المحافظ أنها ”تسعى إلى خلق فرص العمل من خلال استقطاب المؤسسات المالية والمصارف، والتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لتقديم حلول تدريبية في المجالات العملية للقطاع المالي والشهادات الاحترافية، والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، والعمل مع البنوك المحلية لتدريب الباحثين عن عمل والطلبة في مجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات عبر تحديث قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية“.

كما يستهدف برامج استراتيجية قطاع الخدمات المالية، ”إعادة هيكلة مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، وإطلاق وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المستحدثة في القطاع المصرفي، وإصدار أوراق استشارية وسياسات وتوجيهات رقابية في مجالات متعددة، فضلا عن إطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح وللخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مشروع قانون بشأن المقاصّة“.

وأضاف المحافظ أن برامج الاستراتيجية تهدف أيضا إلى ”تطوير قطاع الأسواق المالية من خلال تشجيع الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، وتشجيع عمليات الطرح العام الأولي وإدراج المزيد من الشركات، والعمل على انضمام بورصة البحرين لمؤشر الأسواق الناشئة، وتعزيز سبل تنسيق الإدراج المزدوج مع دول مجلس التعاون الخليجي، وربط أنظمة المقاصّة والتسوية والإيداع المركزي إقليمياً ودولياً“.

وتابع أن برامج الاستراتيجية تهدف كذلك إلى ”تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من خلال طرح دينار رقمي، وإدراج تحسينات على البنية التحتية لشبكة بنفت، وتطوير الشبكة الخليجية للمدفوعات لربط ودعم نقاط البيع بكافة خدماته، وترقية وتحسين البنية التحتية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS)“.

كما تشمل برامج الاستراتيجية ”إطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك، وإنشاء فريق استجابة للطوارئ السيبرانية في القطاع المالي، وإطلاق إطار عمل للنضج السيبراني، بالإضافة إلى تطوير نظام للتنفيذ الفوري للأوامر القضائية الصادرة من المحاكم، وتعزيز الآليات التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة“.

وشدد محافظ البنك المركزي البحرينية على ”أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة“.

وأضاف رشيد المعراج أن ”استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين للسنوات الخمس القادمة تضمن مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة البحرين المالية والاقتصادية، بما يحقق تطلعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030“.

وتابع أن ”تطوير قطاع الخدمات المالية سيؤدي دورا أساسيا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية“.