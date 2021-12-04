ترامب يجمع مليار دولار لصالح شبكته الاجتماعية المستقبلية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، السبت، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالمساهمة في المشروع بمليار دولار.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة ”ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب“ عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما ورد في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع ”مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا“ 1,25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت بتقديم التمويلات.

وأعلن ترامب في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة ”ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب“، وهي شركة استحواذ أو ”سباك“ باللغة الإنجليزية.

وهذه الأداة المالية العصرية تشبه ”صكّا على بياض“ يجمع الأموال في سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول وول ستريت بدون المرور بالمسار التقليدي.

وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم ”تروث سوشيال“ كبديل عن منصات التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“يوتيوب“، التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل، في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

والتطبيق متوافر حاليا للطلب المسبق على متجر الشركة الأمريكية ”أبل“، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

مدفوعا باهتمام المستثمرين الأفراد، ارتفع سعر سهم ”سباك“ بعد الإعلان عن اندماجها مع شركة ترامب، من حوالي 10 دولارات إلى 175 دولارا في ذروتها خلال يومين.

لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دولارا يوم أمس الجمعة، ما منح الشركة تقييما بقيمة 1,67 مليار دولار.

وتوّلى ترامب، الذي مثل الحزب الجمهوري، الرئاسة الأمريكية من عام 2017 إلى عام 2020، لكنه خسر في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي جرت في الـ3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020، وذلك أمام الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.