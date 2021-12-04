إغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة

أغلقت محال وشركات الصرافة في مدينة عدن في جنوب اليمن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل، اليوم السبت، استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية وسط احتقان شعبي غاضب على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

ودعت جمعية الصرافين في عدن، في بيان أصدرته مساء الجمعة، كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من اليوم السبت وحتى الإثنين.

وأكدت جمعية الصرافين تأييدها للدعوة الموجهة من الغرفة التجارية والصناعية في عدن، إلى جميع الجهات المعنية للاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة الخانقة قبل وقوع كارثة، على حد وصف الجمعية.

وطالبت جمعية الصرافين، الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، باتخاذ الموقف الذي يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة، بحسب البيان.

وشهدت العملة اليمنية، هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد الأسبوع الماضي، مسجلة 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية.

وقال شاهد لوكالة ”رويترز“ في عدن، إن جميع مولات ومراكز التسوق التجارية وأسواق الذهب أغلقت يوم السبت بالكامل احتجاجا على انهيار العملة.

في غضون ذلك، قررت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المؤقتة عدن رفع أسعار الروتي ”رغيف الخبز“ 50% جراء انهيار العملة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت محال وشركات الصرافة أبوابها في مدينة عدن، استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية.

وفي ذلك الوقت، كانت جمعية الصرافين بعدن قد دعت، في تعميم أصدرته، ”كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية“.

وقالت جمعية صرافي عدن، إن ”الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للحكومة اليمنية الشرعية، من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي وتدهور العملة المحلية دون أي استجابة تذكر“.