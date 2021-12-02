رويترز: البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

ذكر مصدران مطلعان، يوم الأربعاء، أن مجلس البنك الدولي، وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله، إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.

وقال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

ونقلت وكالة ”رويترز“ في وقت سابق، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الخطة، أن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعا غير رسمي يوم الثلاثاء لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، اقتصادا متداعيا وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متنام بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أمريكية.

وفي حين أن وزارة الخزانة الأمريكية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية مستمرا في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.

وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان، يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأمريكية، على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف.