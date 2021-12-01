أردوغان يقيل وزير المالية وسط استمرار تراجع الليرة

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية لطفي ألوان، من منصبه، وذلك وسط انخفاض العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ الرسمية التركية، أن أردوغان ”قبل طلب استقالة وزير الخزانة والمالية، لطفي ألوان، وعين نائبه نورالدين نباتي، مكانه“.

وتواصل الليرة التركية انخفاضاتها إلى مستويات قياسية، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، في ظل تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان، تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة، على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وهبطت الليرة يوم الثلاثاء 5%، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار، متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 45% من قيمتها، مقابل الدولار هذا العام، وجاءت معظم تلك الخسائر.

وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس، منذ أيلول/ سبتمبر، على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبًا.