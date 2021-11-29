جهاز الإمارات للاستثمار يستهدف مضاعفة أصوله خلال 10 سنوات

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، اليوم الإثنين، إن جهاز الإمارات للاستثمار يستهدف مضاعفة حجم أصوله خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن ذلك الهدف سيتحقق عبر الاستثمار في مجموعة من المحافظ المالية والقطاعات الحيوية، وعن طريق الشركات القائمة ضمن الأصول الاستراتيجية للجهاز، فضلا عن الاستثمار في قطاعات جديدة لتحقيق عوائد إضافية.

وأعلن مجلس إدارة الجهاز، الذي يرأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ”إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز الأهداف التنموية للدولة بما يتوافق مع ”مبادئ الخمسين“، التي رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية“.

وقال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في كلمة بهذه المناسبة، إن ”دولة الإمارات، وهي تعبر العام الخمسين لمسيرتها الاتحادية الخالدة، تؤكد أن غرس الآباء المؤسسين كان وسيبقى قوي الجذور، شامخ البنيان، يواصل مسيرة النماء نحو خمسين عاما جديدة، يتعزز فيها المسار التنموي الطموح للدولة، وتترسخ جهودها الواثقة في صناعة المستقبل ومواصلة صدارتها العالمية في مؤشرات التنمية المختلفة“، حسب ما جاء في وام.

ويُسهم جهاز الإمارات للاستثمار بدور حيوي في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية، حيث تمكّن ومنذ تأسيسه عام 2007 من بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية.

وبحسب وام، ”يطمح الجهاز من خلال استراتيجيته الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في السنوات المقبلة، وبالتالي مواءمة أهدافه للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة في الخمسين عاما القادمة، ملتزما بمواصلة تكثيف الجهود وتعزيز القدرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية“.

واستنادا إلى الاستراتيجية الجديدة، ”يتطلع الجهاز من خلال فريق عمله، نحو تحقيق نتائج مالية عالية وتأمين مكاسب وعوائد طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات، وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها الأجهزة النظيرة في هذا المجال“.

وأوضحت الوكالة الرسمية الإماراتية، أن الاستراتيجية الجديدة ”تضع هدفا طموحا ومدروسا لمضاعفة حجم أصول الجهاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال سياسة الاستثمار الموجهة نحو زيادة العوائد، وضمان المزيد من التوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة“.

ويعمل الجهاز كذلك، على استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية الشابة والمؤهلة، كما تؤكد استراتيجيته الجديدة على أهمية التعاون مع الشركاء والعمل على بناء شراكات استراتيجية.

يذكر أن جهاز الإمارات للاستثمار، هو الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، لاستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات.