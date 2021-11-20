طالبان تباشر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت طالبان اليوم السبت أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة الى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء طالبان على السلطة، خاصة العمال والموظفين في الأرياف.

وقال أحمد والي حقمال، المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحفي ”سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم، سندفع رواتب ثلاثة أشهر“.

وأضاف أن ”الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/أغسطس“، مشيرا الى ”أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة“.

وأوضح حقمال، أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد، الذي حسب وصفه ظل عاملا ولم يصب بـ“الشلل“ بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما ”يحتاج فقط الى وقت للعمل بشكل طبيعي“. وفق قوله.

ولكنه أضاف أن ”الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة“.

ومنذ آب/أغسطس الماضي، انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول الى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75% من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال معراج محمد معراج، المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية، ”إن السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جبت 26 مليار ”أفغاني“ (نحو 277 مليون دولار) في الشهرين ونصف الشهر الماضيين“.

وأضاف في مؤتمر صحفي ”الاقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 الى 25% وليست كل القطاعات عاملة حاليا“، مشيرا الى أن السلطات ”تعتزم فرض ضريبة إسلامية جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام“، على حد قوله.